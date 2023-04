Wermelskirchen/Burscheid Gemeinsames Kulturmanagement soll dauerhaft eingerichtet werden

Derzeit ist Jasmin Dorner gemeinsame Kulturmanagerin der Städte Burscheid und Wermelskirchen. Aber: Ihre Arbeit startete am 1. Juni 2021 befristet auf zwei Jahre mit dem Ziel, einen interkommunalen Kulturentwicklungsplan für die Nachbarkommunen zu erstellen. Dieser Prozess, den Jasmin Dorner unter das Motto „Kulturverbunden“ stellte, ist auf der Zielgeraden: Die letzte von insgesamt vier Konferenzen, die die Beteiligung der Interessierten an den Inhalten des Plans sicherstellen sollten, tagte nun in Burscheid. Ein Wunsch der Anwesenden dabei: Die Einrichtung von einer oder auch zwei Stellen bei den Stadtverwaltungen, damit sich dauerhaft um das interkommunale Kulturmanagement gekümmert wird.