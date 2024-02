Kirchliches Leben in Wermelskirchen/Burscheid Für Diakon Reimund Scheurer war „immer die Botschaft entscheidend“

Am Aschermittwoch verabschiedet er sich aus dem Seelsorgebereich. „Ich halte am Abend in Burscheid noch die Messe mit der Ausgabe des Aschekreuzes“, erzählt er, „und dann war es das für mich.“ Der 68-Jährige grinst und ergänzt dann: „Aber Diakon bleibt man ja für den Rest seines Lebens.“ Und deswegen fällt ihm der Abschied auch nicht schwer. In seiner Heimatgemeinde in Kürten sei er künftig als Subsidiar im Einsatz – er werde also auch gelegentlich auf die Kanzel in Kürten zurückkehren.