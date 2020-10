Klimawandel im Bergischen : 1500 Fichten werden jetzt im Eifgental gefällt

Wermelskirchen/Burscheid Die Arbeiten werden bis zu vier Wochen dauern. Eine Warnung an die Wanderer: Der Eifgenhöhenweg ist von den Fällungen betroffen. Vorsichtshalber sollten andere Wege genommen werden.

Auch das von vielen Wanderern beliebte Eifgental ist betroffen: Braune, abgestorbene Bäume, wohin man blickt. Hervorgerufen durch den Wassermangel in den vergangenen Jahren und dem damit verbundenen Fehlen der Abwehrkräfte, konnte sich der Borkenkäfer enorm ausbreiten. Dies hat dazu geführt, dass 1500 Fichten von den Käfern befallen und zum großen Teil auch abgestorben sind.

Der Burscheider Förster Karl Zimmermann, der zurzeit den für den Burscheider Wald zuständigen Revierförster Hans-Christian Ludwig vertritt, teilte jetzt der Stadtverwaltung Burscheid mit, dass seit Dienstag im Eifgental die befallenen Fichten von Fachleuten gefällt werden. Es handelt sich ausschließlich um Bäume, die sich in Besitz der Stadt Burscheid befinden. „Die Arbeiten in diesen Waldstücken sind sehr aufwändig. Daher werden die Fällungen drei bis vier Wochen Zeit in Anspruch nehmen´“, sagt Förster Zimmermann.