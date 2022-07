Ein Jahr nach der Flut : Dankeschön für Helfer

Flut in Unterburg 2021: Auch der historische Friedhof neben der Wupper stand unter Wasser. Foto: Ev. Kirche Unterburg

Wermelskirchen/Burg Die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen wird an die Jahrhundertflut am 14. Juli 2021 erinnern – mit einem Gottesdienst und einem Fest in der Burger Kulturkirche.

Mit einem Erinnerungsgottesdienst wird die Evangelische Kirchengemeinde Wermelskirchen an die Jahrhundertflut am 14. Juli 2021 erinnern. Damals war sehr stark Unterburg durch die Flutwellen von Eschbach und Wupper betroffen; die Kirche in Unterburg wurde von den Wassermassen der Wupper unterspült. Zusammen mit Rettungskräften, Bewohnern und Unterstützern soll an die Ereignisse vor einem Jahr gedacht und Dank gesagt werden für die große Hilfsbereitschaft, die die Region danach erfahren habe, heißt es in der Einladung der Kirchengemeinde Wermelskirchen. Denn Burg gehört zum Bezirk Hünger.

Beginn des Gottesdienstes ist am Donnerstag, 14. Juli, 19 Uhr, in der heutigen Burger Kulturkirche, Müngstener Straße 25. Es wirken unter anderem mit: die Superintendentin Antje Menn, Almuth Conrad (Hünger) , Pfarrerin auch der Burger Kirche, und Raphaela Demski-Galla, Pfarrerin in Solingen.

Die Kirche war am 14. Juli komplett von den Wassermassen umspült, Fische schwammen um die Grabsteine des historischen Friedhofs herum und der Innenraum des traumhaft schön gelegenen Kirchleins war mit Schlamm bedeckt. Die Menschen in dem kleinen Dorf kümmerten sich nicht nur um die Wiederherstellung ihrer eigenen Häuser, sie halfen zusammen mit vielen Unterstützern von nah und fern auch dabei, die Kirche wieder benutzen zu können. Es ist heute ein aufregender Ort geworden, indem sich Kultur und Spiritualität auf wunderbare Weise ergänzen.