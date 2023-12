Wunschbaum-Aktion in Wermelskirchen Bunte Pakete sorgen für leuchtende Augen

Wermelskirchen · Insgesamt 372 Geschenke übergaben die Freiwilligen im katholischen Pfarrzentrum am Donnerstag in Wermelskirchen bei der Wunschbaum-Aktion an Familien.

14.12.2023 , 18:15 Uhr

Ludwig Fein und Nadja Hackländer mit dem riesigen Einhorn, das unterm Weihnachtsbaum sicherlich für viel Freude sorgen wird. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Von Theresa Demski