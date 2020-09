Einsatz im Innenstadtbereich : Wermelskirchen stellt am Warntag mobile Sirenen auf

Wermelskirchen Die Stadt Wermelskirchen hat vier mobile Sirenen. Ob alle eingesetzt werden, hängt von der Personalsituation am Donnerstag ab. Stationäre Sirenen, die viel lauter sind, wurden vor Jahren abgeschafft.

( Wenn am Donnerstag der erste bundesweite Warntag stattfindet, werden auch die Sirenen in Wermelskirchen heulen. Stationäre Sirenen gibt es in der Stadt nicht mehr, dafür werden die mobilen Sirenen im Einsatz sein. „Wir werden am Warntag teilnehmen, wie viele der vier vorhandenen Sirenen in Betrieb genommen werden, ist aus Personalgründen noch nicht entschieden“, sagt Arne Feldmann, Leiter des Ordnungsamtes. Pro Sirene würde er jedoch gerne zwei Mitarbeiter einsetzen, die dann gleichzeitig den Umgang mit dem Gerät lernen sollen. „Primär soll der Innenstadtbereich abgefahren werden“, sagt Feldmann. „Andere Bereiche der Stadt folgen in den kommenden Jahren.“