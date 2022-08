Auszeichnung für eine Macherin : Brigitte Krips macht Wermelskirchen herzlicher

Wermelskirchen Bei einem Festakt in den Bürgerhäusern wurde die „Macherin“ bei der Tafel und bei der Geflüchtetenhilfe erhält mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Brigitte Krips hat Wermelskirchen zu einem viel herzlicheren Ort gemacht, als er sonst wäre. Mit diesen passenden Worten schloss Bürgermeisterin Marion Lück ihre Laudatio für die „Macherin“, die vielen Bürgerinnen und Bürger als das Gesicht der Wermelskirchener Tafel und des Wasch-Cafés der Geflüchtetenhilfe „Willkommen in Wermelskirchen“ bekannt ist. Vor rund 35 Gästen in den Bürgerhäusern an der Eich überreichte Landrat Stephan Santelmann das Bundesverdienstkreuz – genau das „Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ – an die verheiratete Mutter dreier erwachsener Kinder.

Dass Brigitte Krips 1981 in Wermelskirchen „landete“, war ein Glück für die späteren Geschicke in der Stadt. Der Grund: Damals fand Brigitte Krips‘ Ehemann eine Arbeit in Solingen, wo allerdings kein passender Wohnraum zu finden war, weshalb schließlich Wermelskirchen die neue Heimat der Familie wurde. 2007 gehörte Brigitte Krips zu den Gründungsmitgliedern und Initiatoren des Vereins „Tafel Wermelskirchen“, 2010 zu denen der Initiative zur Hilfe von geflüchteten Menschen, „Willkommen in Wermelskirchen“. Von 2014 bis 2020 gehörte Brigitte Krips für die CDU dem Stadtrat an, kandidierte bei der jüngsten Kommunalwahl jedoch nicht mehr, weil ihre Aufgaben zu viel wurden. Im gleichen Jahr verabschiedete sich Brigitte Krips aus gleichen Gründen vom Rat des Caritasverbandes des Rheinisch-Bergischen Kreises, dem sie seit 2001 angehört hatte. In 2014 wurde sie mit der Goldenen Ehrennadel des Rheinisch-Bergischen Kreises ausgezeichnet.