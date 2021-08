Bundesjugendtreffen der Freien Evangelischen Gemeinden : 700 Jugendliche trotzen dem Regen

Der Regen machte den Teilnehmern des Bundesjugendtreffens der Freien Gemeinden überhaupt nichts aus. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Der Bund Freier Evangelischer Gemeinden machte mit seinem Bundesjugendtreffen Station auf Rhombus-Areal. 700 Jugendliche feierten – trotz des Wetters.

Als beim Gottesdienst am Samstagmittag die ersten Regentropfen fallen, gibt es kein Klagen und kein Grummeln. Die rund 700 Besucher, die auf den Biertischbänken unter freiem Himmel auf dem Rhombus-Areal Platz genommen haben, klappen wortlos ihre Regenschirme auf, ziehen die Jacken etwas enger – und singen weiter. Es ist ein beeindruckendes Bild, das sich Gästen bietet: rund 500 Regenschirme, singende Jugendliche und eine Band auf der Bühne, deren Musik bis in die Innenstadt klingt.

Die Organisatoren Andreas Schlüter und Frederik Hoppe stehen mit André Frowein am Rand. „Wir hatten mit Dauerregen gerechnet und sind sehr dankbar, dass heute auch schon die Sonne geschienen hat“, sagt Andreas Schlüter. Ohnehin fällt seine Zwischenbilanz am Mittag ausgesprochen positiv aus. „Dieser Ort ist wirklich ein Geschenk für uns“, sagt er.

Schließlich sah es lange so aus, als ob der Bund Freier Evangelischer Gemeinden in NRW keinen Ort finden würde, um mit dem großen Bundesjugendtreffen Station machen zu können. Corona bedingt sagten viele Veranstaltungsorte ab. Dann hörten die Organisatoren eher zufällig von dem Rhombus-Gelände in Wermelskirchen, nahmen Kontakt mit André Frowein auf, den sie zumindest vom Telefon schon kannten und fanden einen Ort, um mit 700 Besuchern zu feiern. „Wir haben dann geplant, ohne genau zu wissen, was möglich sein wird“, sagt Hoppe.

Am Samstag ist schließlich vieles möglich: Die Teilnehmenden zwischen 13 und 21 Jahren kommen aus ganz NRW. Sie müssen am Eingang einen 3G-Nachweis vorzeigen, bekommen ein Festivalarmband und können dann von 9 bis 21 Uhr das Gelände entdecken. „Wir sind mit Jesus unterwegs“, erklärt Schlüter, „und wir glauben, dass das für junge Leute relevant ist.“ Also wollen sie die Jugendlichen aus den vielen verschiedenen Gemeinden persönlich ansprechen: „Jeden dort, wo er sich gerade befindet“, sagt Schlüter. Deswegen seien die Angebote bewusst offen gestaltet. Drei Mal wird am Sonntag zum Gottesdienst vor der Bühne eingeladen – mit Verkündigung, Band und Gebet. In der Zeit dazwischen können die Jugendliche – dank fast 140 Ehrenamtlicher und einer speziellen App für den Tag – das Programm entdecken.

Der Fun-Park bietet Erkundungen an der Kletterwand, eine Riesen-Hüpfburg, große Spiele und kreative Angebote. Im Erlebnisparcours in einem Lkw-Aufleger sind die Jugendlichen eingeladen, sich mit den Fragen ihres Lebens auseinander zu setzen. Im Café Seelsorge können sie ins Gespräch kommen – „ohne Schubladen und ohne Eltern“, sagt Schlüter. Und bei zwölf Ausstellern auf dem „Marktplatz“ suchen sich die Teilnehmenden die Angebote aus, die sie interessieren – vom Gemüseanbau über Fotografie bis zum Gaming. Hier können sie Kontakt aufnehmen und sich auch gleich in einen der vielen Workshops des Tages einbuchen.