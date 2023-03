Gründung in Wermelskirchen Die BUND-Ortsgruppe soll ein Sprachrohr zur Politik sein

Info

Termin Die neugegründete BUND-Ortsgruppe Burscheid/Wermelskirchen will sich fortan jeden zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr treffen. „Die Treffen sollen abwechselnd in Burscheid und Wermelskirchen stattfinden – der erste Termin ist am Dienstag, 11. April, im Haus der Begegnung, Schillerstraße 6, sein“, sagt Martina Hegmann.

Kontakt Wer sich weiter informieren möchte, kann per Telefon unter 02196 89695 oder per E-Mail an martinahegmann@yahoo.de Kontakt aufnehmen.