Politik in Wermelskirchen : Gesamtschul-Geburt liegt in Görnerts Händen

Wermelskirchen Mit einem Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden zieht Bürgermeisterin Marion Lück die Reißleine im Zwist um das Vorgehen zur Entstehung der neuen Schulform in Wermelskirchen. Sie stellt klar, dass die Verantwortung für die Neugründung bei dem Ersten Beigeordneten Stefan Görnert und dessen Dezernat liegt.

Ob das weitere Debatten ausschließt, bleibt fraglich. Nichtsdestotrotz zieht Bürgermeisterin Marion Lück mit einem Schreiben an die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen, das unserer Redaktion vorliegt, die Reißleine um Spekulationen rund um die Debatte zur Gründung der neuen Gesamtschule. In dem Brief bekräftigt die Bürgermeisterin: „Da es aufgrund der Bedeutung des Projektes für die Stadt Wermelskirchen besonders wichtig ist, dass der gesamte Prozess der Neugründung in keinster Weise belastet wird – und schon gar nicht von Spekulationen und Vermutungen – habe ich die Gesamtprojektleitung für das Projekt ‚Neugründung einer Gesamtschule‘ einschließlich der Pressearbeit auf Herrn Görnert übertragen.“ Damit bekräftigt Marion Lück, was durch die Ämterstruktur im Rathaus sowieso vorgegeben ist, denn das Schulamt gehört zum Dezernat des Ersten Beigeordneten.

Außerdem unterstreicht die Verwaltungschefin damit erneut, was sie bereits auf der jüngsten Schulausschusssitzung betont und dort zu einem Paukenschlag geführt hatte (wir berichteten). Dort sprach Stefan Görnert von der Zuständigkeit der Verwaltung, Marion Lück korrigierte und sagte, als es um die Einrichtung einer Arbeitsgruppe ging: „Das hat das Schuldezernat so entschieden.“ Diese Distanzierung löste eine Debatte um mangelnde Einigkeit innerhalb der Verwaltungsspitze zu Lasten der Entstehung der Gesamtschule aus (wir berichteten). Auf Nachfrage unserer Redaktion, unterstreicht die Bürgermeisterin, dass die Klarstellung in dem Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden aus ihrer Sicht sinnvoll sei, weil sie sich bislang intensiv in das Projekt Neugründung einer Gesamtschule eingebracht habe. Im Klartext: Das wird sie jetzt weniger intensiv oder gar nicht mehr tun. „Es gibt keine offenen Gräben. Es ist vollkommen normal, dass es in einem Entstehungsprozess unterschiedliche Meinungen zur Vorgehensweise geben kann. Viele Wege führen zum Ziel. Und dabei ist nicht ein Weg richtiger als der andere“, beschreibt Marion Lück die Situation innerhalb der Verwaltungsspitze. Vielmehr wolle sie ihr Schreiben als Vertrauensbeweis für das Schuldezernat und nicht als Kapitulation vor einer möglicherweise hitziger werdenden Auseinandersetzung verstanden wissen.