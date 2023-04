Im Rathaus in Wermelskichen Bürgermeisterin Marion Lück steht unter Druck

Eigentlich sollte „Eitel-Sonnenschein“ herrschen, wenn am Donnerstag, 4. Mai, das Mitarbeiter-Fest der Stadtverwaltung steigt. Dem ist aber nicht so. Viel mehr deutet ein Personalrats-Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, auf mächtig Zoff hinter den Rathaus-Fassaden hin. In dem Papier unter dem Titel „Info für Tarifbeschäftigte“ erhebt der Personalrat, der die gesetzliche Interessensvertretung der Mitarbeiter ist, Vorwürfe gegen Bürgermeisterin Marion Lück und findet dabei robuste Worte. So heißt es wörtlich: „Als Personalrat bedauern wir sehr, dass die Bürgermeisterin einen unkooperativen Führungsstil etabliert hat, der autokratisch ihre Vorstellungen durchsetzt.“