Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Bürgermeisterin Marion Lück setzt sich für dezentrales Impfzentrum ein

Müssen Wermelskirchener nach Bergisch Gladbach ins Impfzentrum? Bürgermeisterin Marion Lück will das verhindern. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wermelskirchen Droht den Wermelskirchenern die lange Fahrt in die Kreisstadt, um gegen Corona geimpft zu werden? Das Land will nur eine zentrale Impfstelle im Kreis – die Bürgermeisterin setzt nun alles dran, damit die Bürger auch in der Nordkreisstadt geimpft werden können.