Interview mit Wermelskirchener Bürgermeisterin : „Der Rechtsanspruch auf den Offenen Ganztag wird eine Herausforderung“

Bürgermeisterin Marion Lück an ihrem Schreibtisch im Rathaus. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Die Bürgermeisterin spricht über ihre dringendeTo-do-Liste für 2022, über Chancen fürs neue Hallenbad und ihre Wünsche an die Bürger. Ein wesentliche Thema ist die Digitalisierung.

Was steht ganz oben auf Ihrer to-do-Liste in diesem Jahr?

Marion Lück Wieviel Zeit haben Sie, um sich die Liste anzuhören? (lacht) Wir haben 2021 bereits viele Projekte in der Stadt angeschoben, die nun weiterentwickelt werden müssen. Wichtig sind die Baugebiete Vorderhufe und Pohlhausen, der Bau der Feuerwehrgerätehäuser in Dhünn und Dabringhausen, ein Kita-Neubau und natürlich die Planungen für das Hallenbad. Ganz weit oben auf der Liste stehen außerdem die Entwicklung unserer Schulen, der Zusammenhalt in unserer Stadt und die Gewinnung von neuen Kräften für die Freiwillige Feuerwehr.

Was haben Sie viel zu lange vor sich hergeschoben, was jetzt dringend angepackt werden muss?

Lück Was endlich Fahrt aufnehmen muss ist die Digitalisierung, mit der wir leider auch wegen fehlender Fachkräfte hinterherhängen. Aber mit dem Beginn des Glasfaserausbaus haben wir den Startschuss gegeben, für eine gute Basis zu sorgen. Nachlegen müssen wir auch im Bereich Mobilität und Klima. Dazu gehört die Ladeinfrastruktur für E-Autos und E-Bikes genauso wie das Radwegenetz und die Starkregenvorsorge. Privat habe ich die letzten Tage die drängendsten Themen erledigt: Stromvertrag angepasst, Glühbirne ausgetauscht und gebügelt.

Wie wollen Sie die Blechlawine aus der Telegrafenstraße holen?

Lück Von Blechlawinen würde ich nicht sprechen wollen, weil die Telegrafenstraße nicht die Innere Kanalstraße in Köln ist. Aber wir werden an geeigneten Konzepten arbeiten, um den Verkehr in der Innenstadt nach und nach zu reduzieren.

Sind Sie für einen gegenläufigen Radverkehr oder dagegen? Sind Sie Radfahrerin?

Lück Ich fahre sehr gerne Rad mit meinem Sohn. Dann sind wir allerdings bei Radtouren in der Natur unterwegs. Am liebsten fahren wir im Sommer gemeinsam irgendwohin, wo wir ein Eis essen können. Grundsätzlich bin ich kein Feind von gegenläufigem Radverkehr, aber es muss sicher für alle Verkehrsteilnehmer sein. Ich fände schön, wenn wir auch die Fußgänger zukünftig mehr in den Blick nehmen würden.

Wo würden Sie am liebsten das Hallenbad platzieren? Auf dem Rhombus-Areal oder neben dem heutigen Quellenbad?

Lück Ich bin froh und glücklich, wenn wir den Hallenbad-Neubau finanzieren können. Und am besten mit Fördergeldern, um den Haushalt zu schonen. Aktuell sieht die Planung vor, dass neben dem alten Hallenbad neu gebaut wird.

Wie sehen Sie überhaupt die Chance für ein neues Hallenbad?

Lück Wir werden selbstverständlich alle Möglichkeiten ausnutzen, die sich uns bieten. Bereits im vergangenen Jahr haben wir viele Projekte durch Fördergelder stemmen können und deshalb hoffen wir auch darauf, dass wir mit dem Konzept für das Hallenbad, das wir entwickelt haben, große Chancen haben, gefördert zu werden. Aber zur Ehrlichkeit gehört auch dazu, dass wir nicht die einzige Stadt sind, die ein neues Hallenbad bauen will und deshalb sind die Fördergelder oft schnell weg. Hoffen wir, dass die Ampel ihre Ankündigung wahr macht und nochmal zusätzliches Geld für Hallenbäder zur Verfügung stellt.

Gibt es eine neue Sekundarschule oder eine Gesamtschule?

Lück Welche Schulform für Wermelskirchen die richtige ist, um uns zukunftsfähig aufzustellen, wird sicherlich eins der wichtigsten Themen in diesem Jahr. Da laufen bereits viele Gespräche mit Politik, Fachberatung und Bezirksregierung, um zu dem besten Ergebnis für unsere Stadt zu kommen.

Wie wollen Sie Kinder so binden, dass sie nicht nach Hückeswagen oder Odenthal zur Schule gehen?

Lück Indem wir in Wermelskirchen das Angebot der weiterführende Schulen so aufstellen, dass sie hier gerne bleiben und zur Schule gehen.

Die Parkplatz-Situation im Eifgen (rund ums Stadion) ist katastrophal. Wann packen Sie das Problem an? Was wollen Sie machen?

Lück Die Parkprobleme sind nicht dauernd katastrophal, sondern insbesondere in den Sommermonaten und wenn verschiedene Veranstaltungen zusammen kommen. Wir sind schon dabei, verschiedene Optionen zu prüfen, wie man den Parkverkehr „umlenken“ kann. Zum Beispiel in Richtung Hallenbad.

Wermelskirchen hat einen Bundesfinanzminister. Holen Sie sich da Tipps? Haben Sie Christian Lindner gratuliert?

Lück Ich habe ihm über die Bergische Morgenpost gratuliert. Ich kenne ihn persönlich, aber nur sehr flüchtig. Wir haben beide früher das städtische Gymnasium besucht und später habe ich ihn kurz auf einer Karnevalsveranstaltung in Köln getroffen. Tipps hole ich mir besser nicht – ich will ihn ja nicht ablenken! Nein, Scherz beiseite. Die Herausforderungen, die die Bundesregierung und er zu bewältigen haben, sind mit Corona nicht kleiner geworden. Er wird jede Minute und jede Kraft dafür brauchen.

Der Kreis baut für 2,4 Millionen Euro einen Radweg an der K18. Sehen Sie das als eine sinnvolle Ausgabe an oder hätten sie sich etwas anderes gewünscht für diesen Geldbetrag?

Lück Grundsätzlich finde ich Radwege eine sinnvolle Investition. Das sowas nicht günstig ist, wenn viele Kilometer gebaut werden müssen, ist auch klar. Ich hoffe nur, dass der Radweg dann auch so stark von Schulkindern, Pendlern und Touristen genutzt wird, damit die Menschen überzeugt werden, dass solche Investitionen sich auch lohnen. Zeitgleich sind auch viele andere Investitionen in Kitas, Schulen, energetische Sanierungen etc. notwendig und das Geld ist endlich.

Was sehen Sie momentan als die größten Probleme an in Wermelskirchen? Sind sie lösbar?

Lück In einigen Bereichen werden wir das Problem mit dem dringend benötigten Bauland nicht lösen können, weil uns durch die Wasserschutzgebiete die Hände gebunden sind. Wir brauchen aber dennoch Platz, um Wirtschaftsunternehmen Standorte bieten zu können und vor allem auch Wohnraum für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Da müssen wir eine Lösung finden. Vor sehr große Herausforderungen wird uns in den kommenden Jahren auch der Rechtsanspruch auf Offene Ganztagsbetreuung stellen. Nicht nur, dass wir dafür in vielen Grundschulen umbauen müssen. Das fast größere Problem ist der Fachkräftemangel in Kitas und Schulen.

Kommt Wermelskirchen aus dem Haushaltssicherungskonzept raus?

Lück Kurzfristig wahrscheinlich ja, aber die entscheidendere Frage ist, wie nachhaltig das sein wird. Und da bin ich ehrlicherweise weniger optimistisch. Der Investitionsstau ist einfach sehr groß.

Erwartet die Bürger die nächste Steuererhöhung, um alles zu finanzieren, was auf der Wunschliste steht (Bad, Schule, Brandschutz)?

Lück Wunschliste klingt nach Weihnachten und „nice to have“. Diese Formulierung ist schlichtweg falsch. Wie viele Kommunen hat auch Wermelskirchen über viele Jahre gespart bis zur Schmerzgrenze – und darüber hinaus. Die Quittung bekommen nun viele: ein kaum noch zu bewältigender Investitionsstau. Und der muss – leider – auch bezahlt werden. Richtiger wäre aber aus meiner Sicht, eine nachhaltige und stabile Finanzierung der Kommunen sicherzustellen. Und auch über Ausgleichszahlungen nachzudenken, wenn Kommunen besondere Lasten zugunsten aller tragen. In unserem Falle sind das zum Beispiel die Talsperren, Wälder und Schutzzonen. Wir haben deshalb kaum noch Entwicklungsmöglichkeiten, aber viele Einschränkungen. Dabei bilden unsere Wälder die grüne Lunge und sind Kaltluftschneisen für die Großstädte ringsum. Und wie wichtig unsere Talsperren sind, haben die Hitzesommer der letzten Jahre genauso wie das Hochwasser gezeigt.

Gibt es noch Bürgerkontakte – wenn nein, was wollen Sie unternehmen, damit sie hören, wo der Schuh drückt?

Lück Es finden immer noch regelmäßig die Bürgermeisterin-Sprechstunden statt, für die sich jeder anmelden kann. Das wird auch gerne genutzt, um direkt Probleme anzusprechen. Außerdem haben wir 2021 damit begonnen, Bürgerbeteiligungen ins Leben zu rufen, wie beispielsweise zur Umgestaltung der Hüppanlage. Das haben sehr viele Bürgerinnen und Bürger in Anspruch genommen, um direkt mit den Mitarbeitenden des Planungsbüros, der Verwaltung oder mit mir zu sprechen. Ansonsten finden in Pandemie-Zeiten die Kontakte viel per Email statt oder auch am Telefon. Ich freue mich aber darauf, wenn die Coron-Zahlen wieder sinken und endlich auch persönliche Kontakte bei Festen oder zu anderen Anlässen stattfinden.

Was wünschen Sie den Bürgern für 2022?

Lück Dass sie gesund und zuversichtlich bleiben! Und dass in 2022 die Corona-Pandemie endlich ein Ende findet!

Was wünschen Sie sich von den Bürgern in 2022?