Premiere von mobiler Bürgermeistersprechstunde : Bürgermeister geht auf die Bürger zu

Dhünn Bei der Premiere der mobilen Sprechstunde des Bürgermeisters in Dhünn blieb ein Ansturm von „Wutbürgern“ aus. Verkehrsthemen treiben die Menschen um. Rainer Bleek will mit dem Projekt den Bürgern die Wege verkürzen.

Auf „Krawall gebürstet“ war augenscheinlich niemand. Oder diejenigen, die einen Rochus auf Stadtverwaltung oder Kommunalpolitik haben, blieben fern. Zumindest kamen die Dhünner, die die Premiere der mobilen Sprechstunde von Bürgermeister Rainer Bleek am „Frischmarkt“ und am „Hof-Café“ in Dhünn besuchten, dem Wetter entsprechend mit sonnigem Gemüt vorbei. Anregungen brachten sie bei der locker-entspannten Atmosphäre dennoch mit. Und der Erste Bürger versprach, sich zu kümmern und zu prüfen, wie Verbesserungen möglich sind. Sein vorrangiges Ziel beschrieb der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Redaktion: „Diese mobilen Sprechstunden vor Ort sollen den Bürgern die Wege verkürzen und einen möglichst niedrigschwelligen Zugang schaffen.“

Davon Gebrauch machte Volker Kratz, der aus Düsseldorf stammt und seit 2002 in Dhünn wohnt. Er monierte das Überschreiten von Geschwindigkeitsbegrenzungen von Autofahrern. Als Beispiel nannte er die Alte Straße in Dhünn: „Da wird durchgebrettert.“ Und im Dhünner Dorfkern sähe es nicht viel anders aus: „Die unübersichtliche Verkehrssituation durch die Kurven sorgt für Gefahrenquellen.“ Rainer Bleek stellte fest, dass es Aufgabe der Stadt sei, den ruhenden Verkehr zu kontrollieren. Den fließenden Verkehr überwacht die Polizei. Volker Kratz, der nach wie vor regelmäßig nach Düsseldorf fährt, sieht Chancen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs: „Wenn die Anschlussverbindungen klappen, komme ich mit Bus und Bahn in nur eineinhalb Stunden von Dhünn in die Landeshauptstadt.“ Problematisch würde es, wenn man Anschlüsse beispielsweise aufgrund hohen Verkehrsaufkommens verpasse. Kratz lobte: „Das Ticket kostet mich in dem Fall 8,20 Euro für eine Fahrt – dafür kann ich nicht alleine mit dem Auto fahren.“