Innenstadt-Entwicklung in Wermelskirchen : Bürgerhäuser-Sanierung muss warten

Wermelskirchen Einstimmig verabschiedet der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr die städtischen Planungen für das Rhombus-Areal und den Hüpp-Park. Damit rücken diese beiden Projekte in der Prioritätenliste ganz nach oben.

755.000 Euro wird die Stadt für das Teilstück des Rhombus-Areals, auf dem der Neubau des Hallenbades, ein Parkhaus sowie Flächen für Wohnen, Kultur und Gewerbe vorgesehen sind, bezahlen. „Vielleicht geht es auch etwas unter dieser Summe“, deutete Architekt Hans-Jürgen Hamerla vom Planungsbüro ASS auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr an. Der votierte einstimmig für die Beschlussempfehlung an den Stadtrat, wonach für die Projekte Hüpp-Park-Umbau und das „Innovationsquartier Rhombus“ Förderanträge gestellt werden. Beide Planungen gehören zum Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept (IEHK). Mit ihnen einher geht eine Priorisierung, wie Stadtplaner Hamerla vorschlug: Die Bürgerhäuser an der Eich werden demnach auf eine Sanierung warten müssen. Der Grund: Über die IEHK-Fördermaßnahmen besteht ein sogenanntes Testat, also bei der Bezirksregierung angezeigte und als förderwürdig eingestufte Projekte, für die Stadt Wermelskirchen über rund 15 Millionen Euro. Um dieses Gesamtvolumen nicht zu überschreiten, muss die mit 6,1 Millionen Euro taxierte Bürgerhäuser-Sanierung hinten an gestellt werden.