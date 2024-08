Radfahren rund um Wermelskirchen Radwege-Netz auf dem Prüfstand

In einem offenen Brief an Bürgermeisterin Marion Lück und die Vorsitzenden der Fraktionen im Stadtrat hatte das „Team Dabringhausen“ einen Workshop unter Beteiligung der Stadtverwaltung, der Politik, des ADFC und aktiven Radfahrern angeregt, um Ideen zu entwickeln und Schwachstellen aufzudecken. „Als wir dieses Schreiben erhalten haben, sind wir hellhörig geworden“, sagt Oliver Platt, Vorsitzender des Bürgerforums (BüFo). Gemeinsam mit der SPD hat die Fraktion jetzt einen Antrag zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Fahrradfreundlich Stadt Wermelskirchen“ auf den Weg gebracht. Das Ziel ist die Erarbeitung eines Konzeptes für ein sicheres Radwege-Netz und eine verbesserte Anbindung der Ortsteile Dabringhausen und Dhünn ans Stadtzentrum.