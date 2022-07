Öffentlicher Nahverkehr in Wermelskirchen : Bürgerbus zahlt wegen hoher Dieselpreise drauf

Öffentlicher Nahverkehr in Wermelskirchen

Wermelskirchen Folgen der Corona-Pandemie wie auch die Energiekosten drohen die Rücklage zu vernichten. Weniger zahlende Fahrgäste gibt es durch Neun-Euro-Ticket.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges sind die Kosten für Kraftstoffe stark gestiegen. Der Preis für Diesel hat den für Benzin längst überholt. Fuhr-, aber auch Taxiunternehmen stehen vor einer schwierigen Situation. Das gilt auch für den Bürgerbusverein Wermelskirchen . Die Fahrgäste bleiben aus – und um den Sprit zu bezahlen, greift der Verein in die Rücklage, die deshalb immer weiter aufgezehrt wird.

„Die Rücklage ist für uns wichtig. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren unsere kleinen Überschüsse zurückgelegt, um neue Fahrzeuge mitfinanzieren zu können“, sagt Bürgerbusvereins-Vorsitzender Wolfgang Craen. Die Rücklage schmilzt dahin. Der Bürgerbusverein ist kein privatwirtschaftliches Unternehmen, sondern auf Zuschüsse angewiesen. Neue Fahrzeuge werden nie zu 100 Prozent finanziert. „Wir haben jetzt erst der RVK 10.000 Euro überwiesen, um die Differenz für das unlängst angeschaffte Fahrzeug zu bezahlen.“ Inzwischen sind nur noch 15.000 Euro auf dem Konto – und der Betrag wird immer kleiner.

Denn: Im Durchschnitt hat der Verein monatlich 500 Euro eingenommen, musste aber diesen Betrag fürs Tanken aufbringen. „Unsere Einnahmen gingen also gleich drauf“, so Craen. 8000 Fahrgäste jährlich zählte der Verein in den Jahren vor Corona – jetzt sind es durchschnittlich 2500. „Wenn wir mal 3000 zählen, sind wir schon froh.“