Nachfrage nach Ausweisen und Reisepässen in Wermelskirchen : Bürgerbüro jetzt auch samstags geöffnet

Wermelskirchen Der richtige Schritt vor den Sommerferien: Das Stadtverwaltung wird wie in alten Zeiten samstags wieder das Bürgerbüro öffnen. Damit sollen Wartezeiten verkürzt werden.

(tei.-) Das Bürgerbüro öffnet jetzt auch samstags und bietet zusätzliche Termine an! Weil durch die sinkenden Inzidenzzahlen viele Bürger wieder Reisen ins In- und Ausland planen, hat die Stadt diese Entscheidung getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Um insbesondere der verstärkten Nachfrage nach Ausweisen und Reisepässen gerecht zu werden, bietet das Bürgerbüro zwischen dem 5. Juni und 17. Juli samstags von 9 bis 13 Uhr weitere Termine an. „Damit stehen mehr als 200 zusätzliche Termine zur Verfügung!“ freuen sich Bürgermeisterin Marion Lück und der zuständige Beigeordnete Stefan Görnert. „Wir hoffen, dass wir bald wieder ganz zu unseren „normalen“ Öffnungszeiten zurückkehren können und sich die Wartezeiten deutlich verkürzen. Dafür braucht es aber sinkende Inzidenzen und weitere Lockerungen von Corona-Maßnahmen“, erläutert Lück. „Der Schutz der Bürger sowie der Mitarbeitenden hat aber immer oberste Priorität.“ Die Termine können ab sofort über das Buchungsportal der Stadt unter www.wermelskirchen.de gebucht werden.