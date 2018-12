Stadt: Vor den Veranstaltungen werden Säle gereinigt: Bürger wünscht sich mehr Sauberkeit im Foyer des Rathauses

Wermelskirchen Wenn die Stadt schon eine Saalmiete für den Nutzung des Foyers im Bürgerzentrum verlangt, sollte dieser auch sauber und gepflegt sein, wandte sich BM-Leser Denis Simonis an den Bürgermonitor dieser Zeitung.

Er hatte den Artikel über eine mögliche Abschaffung der Saalmieten gelesen, welche die CDU angeregt. Die Politik hatte den Beschluss aber vertagt. Als er Anfang Dezember zur Blutspende ging, sei ihm aufgefallen, dass der Saal einen schmutzigen und ungepflegten Eindruck machte, Lampen seien defekt gewesen. Überhaupt wirke der Saal doch etwas heruntergekommen. Wie berichtet, sollen die Sportvereine Zug um Zug von den Hallennutzungsgebühren befreit werden, schließlich leisten sie viel ehrenamtliche Arbeit – nicht zuletzt in der Jugendarbeit. Die CDU forderte eine Gleichbehandlung aller ehrenamtlich tätigen Nutzer von städtischen Hallen und Räumlichkeiten, sei es dass sie diese für kulturelle Veranstaltungen nutzen oder für eine Diskussionsrunde. Aber andere Fraktionen wünschten sich eine präzisere Formulierung, wer denn in den Genuss der Mietbefreiung kommen soll. Zudem müssten Zahlen auf den Tisch, forderte die WNKUWG. Die Entscheidung wurde vertagt.

Die Kritik, der Saal sei unsauber, könne er nicht nachvollziehen, sagte Hartwig Schüngel, Leiter des Gebäudemanagements, auf Nachfrage dieser Zeitung. Allerdings trügen Nutzer auch Dreck von draußen rein. „Vor jeder Veranstaltung wird das Foyer gereinigt.“ Dies erledige eine Reinigungsfirma, mit der die Stadt einen Rahmenvertrag über die Reinigung sämtlicher städtischen Gebäude abgeschlossen habe. Die Qualität der Reinigung werde stichprobenartig kontrolliert. Regelmäßig erhalte die Firma eine Übersicht über die jeweiligen geplanten Veranstaltungen, so dass die Reinigungsteams rechtzeitig anrücken kann. Fällige Renovierungen finanziere die Stadt aus dem Etat für laufende Gebäudeunterhaltung. Eine grundlegende Sanierung sei in der Prioritätenliste nicht vorgesehen und auch nicht notwendig, so Schüngel.