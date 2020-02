Vorsitzende des Behindertenbeirats erfährt viel Resonanz : Bürger für Forderung nach barrierefreien Ordnungsamt

Wermelskirchen Einen barrierefreien Zugang zum Ordnungsamt regen nicht nur Mitglieder des Behindertenbeirats an, sondern auch Wermelskirchener, die sich nach der Berichten dieser Redaktion zu diesem Thema bei der Beiratsvorsitzenden, Petra Sprenger, meldeten.

Aber auch ein Rollstuhlfahrer, eine Frau, deren Mann einen Schlaganfall erlitten hat, sowie ein Senior, der auf einen Rollator angewiesen ist, hätten sie angerufen, sich für das Engagement des Behindertenbeirats bedankt und die Notwendigkeit der Barrierefreiheit zu diesem Amt unterstrichen. Petra Sprenger hofft, dass sich der Sozialausschuss in seiner Sitzung (am Donnerstag, 27. Februar, 17 Uhr, Alter Ratssaal) des Themas annimmt. Sie macht aber auch deutlich, dass es ihr um die Sache geht, man wolle sich nicht in den politischen Schlagabtausch zwischen CDU und Bürgermeister Rainer Bleek einmischen. Dennoch berichtet sie in einer Presserklärung von einem Gespräch zwischen Bleek, Rainer Blom, stellvertretender Vorsitzender des Behindertenbeirats, und ihr, in dem es um die Frage ging, ob statt der Abteilung des Ordnungsamtes nicht das Rechnungsprüfungsamt in die Räume in der Telegrafenstraße 11 umziehen könne. Dies habe Bleek mit dem Hinweis abgelehnt, dass er die kurze Wege zu diesem Amt haben wolle.