Ideen und Anregungen für Wermelskirchen : Bürger an Hüpptal-Neugestaltung beteiligt

Der Blick von der Berliner Straße ins Hüpptal: Es ist das letzte Kleinod in der Innenstadt. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Das Hüpptal soll nach dem Entwurf eines Kölner Architekturbüros umgestaltet werden. Bei einer Bürgerbeteiligung am Samstag, 13. November, können die Wermelskirchener jetzt Ideen und Anregungen zu dem Konzept beisteuern.

Die Kölner Landschaftsarchitekten von „urbanegestalt“ haben sich viele Gedanken gemacht, wie die Neugestaltung des Hüpptals zu einem Hüpp-Park für Wermelskirchener aussehen kann. Es soll ein Ort der Begegnung für alle werden. Deshalb haben die Planer ihre Entwürfe auch unter das Motto „Ein Park für alle“ gestellt und damit den Wettbewerb zur Gestaltung des Areals gewonnen.

So könnte einer der Waldpfade aussehen, die durch den Hüpp-Park führen. Im Hintergrund die Berliner Straße. Foto: urbanegestalt PartGmbB

Eine Jury aus allen Fraktionen sowie dem Seniorenbeirat, dem Beirat für Menschen mit Behinderung, dem Kinder und Jugendparlament und der Verwaltung hatte sich im Juni einstimmig aus drei Vorentwürfen für die Pläne von „urbanegestalt“ entschieden, die im Rahmen des Interkommunalen Entwicklungs- und Handlungskonzepts (IEHK) in Auftrag gegeben worden waren. Ziel des IEHK ist es, ein schlüssiges und reizvolles Gesamtkonzept für die Wermelskirchener Innenstadt zu entwickeln. Da bietet sich das Hüpptal als „grüne Oase“ zum Relaxen und Verweilen für alle Generationen geradezu an.

Diese ehemalige Toilettenanlage am Eingang zum Hüpptal würde verschwinden. Ob die Parkplätze bleiben, wird das Verfahren zeigen. Foto: Teifel, Udo (tei)

info Ablauf der Bürgerbeteiligung 10 bis 11 Uhr Ortsbegehung des Hüpptals. Treffpunkt: Berliner Straße 11 bis 11.30 Uhr Einlass ins Rathaus mit 3G-Check und Punkteabfrage 11.30 bis 11.45 Uhr Begrüßung und Einführung 11.45 bis 12 Uhr Vorstellung des Entwurfs 12 bis 13 Uhr Aktive Beteiligung an drei Themenstationen 13 bis 13.30 Uhr Abschlussdiskussion mit Ausblick auf die nächsten Projektmeilensteine

Bevor es jedoch soweit ist, sind jetzt die Bürger aus Wermelskirchen gefragt: Denn bei einer Bürgerbeteiligung am Samstag, 13. November können sie Ideen und Anregungen zu den Plänen der Landschaftsarchitekten für das Hüpptal beisteuern. Damit will die Politik vermeiden, dass es wieder so einen Sturm der Entrüstung gibt wie beim Eifgen-Projekt. „Wir möchten das geplante Bauvorhaben bereits im frühen Planungsstadium vorstellen, damit sich die Menschen ein Bild machen und einbringen können, die den Hüpp-Park später auch nutzen werden – nämlich die Bürger“, erklärt Bürgermeisterin Marion Lück die Intention für den informativen Tag.

Bei einem Rundgang durch das Hüpptal sollen Interessierte ein Gefühl für das Areal bekommen und vor Ort die Atmosphäre des Geländes erleben. „Bei dem Spaziergang geht es lediglich darum, auf die Merkmale und die Besonderheiten des Parks hinzuweisen“, so Stadtplanerin Daniela Zache.

In ihren Entwürfen haben sich die Planer von „urbanegestalt“ einen Park vorgestellt, der neben einem Abenteuerspielplatz auch einen Bewegungsspielplatz für alle Generationen, einen Fitnessbereich, eine Brunnenanlage sowie einen großen, hölzernen Eichelhäher als Spielgerät für die Kinder beinhaltet, die sich auf dem großen Vogel wie Nils Holgersson aus der Trickfilmserie fühlen können. Die konkreten Pläne stellen Vertreter der Stadtverwaltung und die Landschaftsarchitekten im Ratssaal im Bürgerzentrum vor. Interessant dürfte es für die Besucher bereits am Eingang werden: Mit Klebepunkten können sie an vorbereiteten Umfragetafeln markieren, wie sie das Hüpptal aktuell nutzen: viel, wenig oder gar nicht. Und auch, ob der Park eher als Spielplatz und aktiver Treffpunkt oder als Erholungsort genutzt wird. Schon das gibt Aufschluss über die aktuelle Nutzung des Areals und gibt Hinweise, was sich mit der Umgestaltung als „Stadtpark für alle“ verbessern kann.

Anschließend erläutern die Stadtplaner der Verwaltung und die Landschaftsarchitekten Johannes Böttger und Simon Ebertz von „urbanegestalt“ zunächst das Ziel der Umgestaltung der Hüppanlagen und was sie sich konkret für das Areal vorgestellt haben. Hinweise gibt es auch zum Verfahren: Mit den Umbaumaßnahmen wird voraussichtlich erst 2024 begonnen. Die Fördergelder sollen 2022 beantragt. Dafür müssen die Pläne vollständig ausgearbeitet sein. „Deshalb ist es wichtig, dass die Bevölkerung bereits jetzt beteiligt wird und Anregungen für die Umgestaltung des Hüpp-Parks geben kann“, so der Technische Beigeordnete Thomas Marner. „Denn für die Stadtverwaltung ist das Vorhaben ist sehr identitätsstiftend.“ Übergeordnetes Ziel der Planung ist es, das grüne Umland in die Stadtmitte zu integrieren.

Entwürfe für jeden Bereich des Hüpptals, dessen Umgestaltung von der Berliner Straße bis kurz vor dem Hallenbad konzipiert ist, werden in Großformaten ausgelegt. So kann sich jeder Besucher ein genaues Bild machen, bevor an drei Themenstationen Lob, Kritik, Anregungen und Ideen zu den Spielplätzen, Ruheflächen, den anzulegenden Gehwegen, dem Brunnenspiel oder auch zur notwendigen Beleuchtung des Parks abgegeben werden können.

Während der Abschluss-Diskussion werden erste Ergebnisse der Bürgerbeteiligung bereits grob skizziert. „Die genauere Auswertung wird dann im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr am 29. November vorgestellt“, sagt Florian Leßke der auch Anregungen per Mail unter Bauleitplanung@wermelskirchen.de entgegennimmt.

Eingeladen zu der Bürgerbeteiligung sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Möglich ist es, an beiden Programmpunkten des Tages teilzunehmen. Wer aber den Rundgang durch das Hüpptal auslassen möchte, kommt direkt um 11 Uhr zum Eingang des Rathauses. Für den Eintritt gelten die 3G-Regeln. (tei.-)