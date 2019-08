Neuer Vorbereitungslehrgang der Kreisjägerschaft Rhein-Berg : Büffeln fürs „Grüne Abitur“

Rhein-Berg Zur Vorbereitung auf die Jägerprüfung 2020 wird von der Kreisjägerschaft Rheinisch-Bergischer Kreis ein mehrmonatiger Lehrgang angeboten, in dem die Teilnehmer über alles Wichtige für ihr „Grünes Abitur“ in Theorie und Praxis informiert werden.

In den vergangenen Jahren haben sich für den Jägerkursus immer häufiger jüngere Teilnehmer und insbesondere auch Frauen angemeldet. Ihr Anteil stieg zuletzt auf fast ein Drittel. Viele Frauen kamen durch die Arbeit mit ihrem Hund zur Jagd, anderen war vor allem die Nähe zur Natur wichtig. „Man muss schon sehr viel Energie mitbringen, um am Ende in der Prüfung Erfolg zu haben“ resümiert Jutta van Dyck aus Overath über ihre Zeit im Vorbereitungslehrgang. „Zehn Monate lernen, Theorie und Praxis – das ist schon hart.“ Aber es hat sich gelohnt.

Ein lang gehegter Traum ist für die zierliche Frau wahr geworden: Endlich eigenverantwortlich jagen dürfen. Allerdings bedeutet das Jagen dürfen noch lange nicht, ständig dem Wild nachzustellen. „Die wenigste Zeit verbringt man auf dem Hochsitz oder der Pirsch. Jagen heißt vor allem Biotope anlegen und pflegen, heißt Wildäsungsflächen bearbeiten, Hochsitze und andere Reviereinrichtungen bauen und in Stand halten und natürlich mit offenen Augen und Ohren Wild und Natur zu erleben – das ist Waldbaden pur, nur halt mit Diplom.“ Aber ohne Fleiß kein Preis. Wer hierzulande auf die Pirsch gehen will, der braucht einen Jagdschein. Und wer den Jagdschein haben will, der muss das „Grüne Abitur“, die staatliche Jägerprüfung, erfolgreich absolvieren. Grundlage hierfür ist für viele Anwärter die Teilnahme am Vorbereitungslehrgang auf die Jägerprüfung der hiesigen Kreisjägerschaft. Unterricht gibt es in vielen Bereichen: Wildtierkunde, Naturschutz, Jagdrecht, Schießen, sogar der sichere Umgang mit der Motorsäge wird geübt, berichtet Lehrgangsleiter Frank Schödder.