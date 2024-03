Bücherei in Wermelskirchen Katholische Bücherei freut sich über Bücherspende

Büchereileiterin Katharina Gerding und ihre Vorgängerin und Mitarbeiterin Lilo Leonhardt freuen sich über das große Literaturpaket. „Uns ist es wichtig, anspruchsvolle Bücher anbieten zu können“, sagt Lilo Leonhardt und blickt begeistert auf die vielen Titel, die sich am Donnerstag in der Bücherei türmen. „Die Sonne so strahlend und schwarz“. „Als die Welt uns gehörte“. „Queer gestreift“. „Wie ein Herzschlag auf Asphalt“. Fast alle nominierten Jugendbücher finden einen Platz in der Bücherei.