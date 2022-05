Buchhandlung in Wermelskirchen : Van Wahden ist Spitzen-Buchhandlung

Wermelskirchen Die Buchhandlung van Wahden ist eine Spitzen-Buchhandlung und erhält 25.000 Euro Prämie durch das Zukunftsprogramm „Neustart Kultur“.

Autorenlesungen, Projekte zur Leseförderung, lokale Kooperationen und ein kreatives Serviceangebot – mit dieser breiten Aufstellung konnte die Buchhandlung van Wahden im Rahmen des Rettungs- und Zukunftsprogramms „Neustart Kultur“ überzeugen. Dafür wurde sie mit einer „Anerkennungsprämie für Spitzenleistungen“ in Höhe von 25.000 Euro ausgezeichnet. „Die Prämie schenkt uns finanziellen Freiraum“, sagt Inhaberin Gabriele van Wahden . „Um unsere Angebote im Bereich Leseförderung zu erweitern, Eintrittspreise für Veranstaltungen und Lesungen in einem moderaten Rahmen zu halten und uns – durch Fortbildungen und zeitgemäße IT-Ausstattung – digital besser aufzustellen.“

Das Programm „Neustart Kultur“ wurde im Sommer 2020 von der Bundesregierung ins Leben gerufen, um die kulturelle Infrastruktur in Deutschland zu bewahren. Die Anerkennungsprämie würdigt Kreativität und Engagement des Buchhandels während der Pandemie und soll kleinere und mittlere Buchhandlungen als stärken. Die Fördersumme von etwa 14 Millionen Euro wurde an 1033 Buchhandlungen verteilt, die mit einer Prämie für besondere Leistungen (8000 Euro), herausragende Leistungen (15.000 Euro) oder Spitzenleistungen (25.000 Euro) ihre Existenz sichern und neue Projekte anstoßen können. Zur Bewerbung aufgerufen waren Buchhandlungen mit einem Jahresumsatz unter 10 Millionen Euro, deren Leistungen über einen Zeitraum von zwei Jahren – Juli 2019 bis Juni 2021 – nach einem vorgegebenen Punkteschema bewertet wurden.

Auch weiterhin plant van Wahden Veranstaltungen, die nächste Autorenlesung steht bereits am heutigen Dienstag, 24. Mai, in der Stadtbücherei Wermelskirchen an. Dann liest Annette Wieners aus ihrem Roman “Die Diplomatenallee“, in dem sie die Geschichte einer Graphologin erzählt. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse für 15 Euro. lauw