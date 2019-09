Bauarbeiten in Wermelskirchen : Brückensanierung frühestens 2020

Die Landstraße 157 führt über das Brückenbauwerk. Fahrbahn und Entwässerung sind marode und müssten dringend saniert werden. Foto: Udo Teifel

Hünger Die Ausschreibungen für die Arbeiten in Hünger sind immer noch nicht veröffentlicht. Das soll noch im Oktober geschehen, wenn die Verkehrsbehörden sich einig geworden sind. Auch in der Preyersmühle soll 2020 gebaut werden.

Wird die Sanierung der Autobahnbrücke in Hünger zur unendlichen Geschichte? Eigentlich, und dieses Wort ist in der jüngsten Berichterstattung zu diesem Thema immer wieder genutzt worden, eigentlich sollte die Ausschreibung abgeschlossen, der Bauauftrag vergeben und die Baustelle eingerichtet sein. Eigentlich wollte ein Investor längst einen Fast-Food-Imbiss neben der Tankstelle errichtet haben. Doch es wird wohl das Jahr 2020 ins Land ziehen, bevor an der Brücke mit den geplanten Arbeiten begonnen wird. Das ist der Stand heute.

Fahrbahn und Entwässerung dieser Brücke sind sanierungsbedürftig. Das ist seit 2016 ein Dauerthema. Und seit jenem Jahr wird geplant. Gestoppt wurden dadurch die Pläne eines norddeutschen Investors, eine Filiale einer Fast-Food-Kette gegenüber der Autobahnauffahrt Richtung Köln zu bauen. Denn: Dazu hätte man einen Kreisverkehr bauen müssen; aber zu der Zeit wurde in Hilgen der Umbau der Ortsdurchfahrt B51 geplant und später umgesetzt; und eine mögliche Beeinträchtigung des Autobahnabflusses bei einem Stau wurde nicht akzeptiert. Zumal anfangs in Hünger eine Vollsperrung geplant wurde.

Das Brückenbauwerk über die A1 ist in einem 1a-Zustand, so die Fachleute von Straßen.NRW. Foto: Udo Teifel

Info Die Kreisverkehre auf der Landstraße 157 Bollinghausen Der Kreisverkehr in Höhe von Bollinghausen/Gewerbegebiet wird frühestens im Frühjahr 2020 gebaut. Gebaut wird die Anlage vom Investor Dönges. Hünger Das B-Planverfahren für die Ansiedlung von Burger King ruht, so auch die Idee, dort einen Kreisverkehr zu bauen. Erwartet wird, dass Ende 2019 das Verfahren weitergeführt wird.

Davon sind die Verkehrsplaner ab; angedacht ist eine Einbahnstraßen-Regelung. Was indes kommen wird, ist noch völlig offen. Denn die Verkehrsgenehmigungen für die Arbeiten an der Landstraße 157 liegen noch nicht vor, und so kann auch noch keine Ausschreibung erfolgen. Das Gespräch war für April geplant, vor den Sommerferien sollten die Ausschreibungsunterlagen veröffentlicht werden, im Herbst 2019 wollte man eigentlich mit den Arbeiten beginnen. Doch anscheinend kamen die Verkehrsbehörden zu keinem Ergebnis. Nun sind die Gespräche für Ende September terminiert, sagt der Projektleiter Brückenbau bei Straßen.NRW, Gerd Funke.

An dem Gespräch nehmen Stadt, Kreis und Autobahnverwaltungsamt teil. Funke hofft nun, dass die inzwischen erarbeiteten Verkehrspläne im Oktober im Rahmen der Ausschreibung veröffentlicht werden könnte. Sollte es zu Änderungen kommen, würde sich die Ausschreibung noch einmal verzögern.

Dass sich die Vorbereitung für die Ausschreibungen der Arbeiten so lange hinauszögerten, haben laut Funke mehrere Gründe: Einmal sicher das Abstimmungsverfahren mit den Verkehrsbehörden, aber auch die Urlaubszeit. Zudem hätten die Pläne des beauftragten Ingenieurbüros nachgebessert werden müssen. So peilt Funke nun einen Baubeginn im Frühjahr 2020 an.

Was steht an Arbeiten an? Die Straßendecke wird erneuert, eine lastenverteilende Betonplatte wird eingebaut und die Fahrbahn neu asphaltiert. Die Entwässerung wird erneuert, ebenso Brüstungen und Kappen. Im Bereich der Flügelwände erfolgt ein Bodenaustausch, um die Last anders zu verteilen.

Auf der Autobahn wird ein Gerüst aufgebaut, so dass es dort zu einer Verengung der Fahrbahn während der Bauphase kommen wird. Das Kostenvolumen für die Sanierung der Brücke liegt bei etwa einer Million Euro. „Wir hoffen nun, dass wir in diesem Kostenrahmen bleiben. Denn die Baufirmen sind ausgelastet, die Preise steigen langsam um zehn bis 20 Prozent“, berichtet Funke.