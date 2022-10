Gemeindeleben in Wermelskirchen : „Brotzeit“ mit Bailey und Depuhl

Wermelskirchen Der Tisch ist am 28. Oktober bei der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Neuschäferhöhe gedeckt, die Besucher sind zum Genießen eingeladen.

Die „Brotzeit“ findet statt am 28. Oktober bei der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde an der Neuschäferhöhe 9. Einlass ist ab 19 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Tickets für 18 Euro gibt es ausschließlich im Vorverkauf – bei Alfred Schmidt telefonisch unter ☏ 0151 / 15173323 oder per E-Mail an brotzeit@efg-­wermelskirchen.de, nach dem Sonntagsgottesdienst in der Gemeinde sowie in der Buchhandlung van Wahden und in der Alpha Buchhandlung.