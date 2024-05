Goldhochzeit in Wermelskirchen Sie haben zusammen die Welt gesehen

In Venezuela haben sie im Dschungel in Hängematten geschlafen. Sie haben am Fuße des Salto Ángels gebadet – der höchste freifallende Wasserfall der Welt. In Kenia haben sie im Zelt gelegen, während draußen Elefanten das Camp durchstöberten. Und im kroatischen Primosten haben sie geschnorchelt, als andere Touristen noch nicht in Sicht waren. Am heutigen Freitag, 10. Mai, feiern Brigitte und Norbert Markus Goldhochzeit. „Wir haben zusammen die Welt entdeckt“, sagt die 71-Jährige heute. „Wir sind froh, dass wir es getan haben, als wir konnten.“