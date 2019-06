Stefan Freihoff aus Wermelskirchen : Der Postmann mit den Stützrädern

Stefan Freihoff (42) mit dem E-Bike in seinem Zustell-Bezirk. Hier ist er gerade auf der Goethestraße. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Stefan Freihoff ist Zusteller bei der Post – und mit dem E-Bike unterwegs. Was er darauf erlebt und wieso sein Opa sein Vorbild ist.

Das Bergische Land hat etwas im Namen, das Stefan Freihoff zu schaffen macht: Berge. Der 42-Jährige ist Zusteller bei der Deutschen Post - erst in Hückeswagen, jetzt in Wermelskirchen - und hat in seiner Zeit als Postmann schon einige Steigungen im Bergischen überwinden müssen. Seit einem Jahr geht ihm das aber deutlich leichter vom Fuß: seitdem hat er ein E-Bike als Dienstfahrzeug. „In Hückeswagen war ich früher viel zu Fuß oder mit einem normalen Fahrrad unterwegs“, sagt Freihoff. Da ist so ein E-Bike natürlich deutlich angenehmer, wenn auch nicht immer einfacher in der Handhabung.

Was der gelbe Drahtesel, auf dem der 42-Jährige tatgtäglich unterwegs ist, kann? Das Post-Rad schafft wie normale E-Bikes eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Ansonsten unterscheidet sich das Rad aber deutlich von herkömmlichen E-Bikes. „Wenn Kinder mich sehen, sagen sie oft: ,Guck mal, der hat ja noch Stützräder“, sagt Freihoff und schmunzelt. Ohne die könnte der Postbote sein Fahrrad oft gar nicht abstellen. Bis zu 220 Kilogramm wiegt das Rad vollbepackt – ein Gewicht, bei dem die meisten Seitenständer wohl einknicken würden. Deshalb der doppelte Ständer. Und die kleinen Rollen daran machen es möglich, das Rad gefahrlos ein paar Meter zu schieben.

Bei der Fahrt können die „Stützräder“ allerdings gefährlich werden. „In engen Kurven und bei etwas ansteigendem Boden muss man schon aufpassen, dass man nicht hängen bleibt und stürzt“, sagt Freihoff. Sowieso sei das Steuern des E-Bikes am Anfang gewöhnungsbedürftig gewesen. Durch die Beladung habe das Rad einen hohen Schwerpunkt – „da muss man üben, die Balance zu halten.“ Einen Unfall hatte Freihoff glücklicherweise noch nicht. „In Hückeswagen ist mir ein Rad nach dem Abstellen aber mal rückwärts den Berg runter abgehauen“, sagt Freihoff und lacht. Deshalb achtet er jetzt immer besonders genau darauf, dass die eingebaute Feststellbremse aktiviert ist.

Will Freihoff dann beschleunigen, macht er das nicht nur über die Pedale. Denn das „Gas geben“ funktioniert beim Post-Bike über einen Drehgriff am Lenker. Wie bei Rollern und Motorrädern. „Sonst kommt man an den steileren Stellen auch gar nicht vom Fleck“, sagt Freihoff. Dazu ist das Fahrrad zu schwer. Wenn es leerer wird, heißt das aber noch nicht, dass Feierabend ist. Ungefähr acht Mal muss Freihoff die Taschen wieder voll laden bis er seinen ganzen Bezirk abgefahren hat. Der erstreckt sich von der Taubengasse über die Berliner Straße bis ins Musikerviertel. Unterwegs ist er dort bei jedem Wetter – natürlich immer mit dem E-Bike. „Das fährt auch bei 30 Zentimeter Schnee“, sagt Freihoff.

Trotz Schnee und Regen will er seinen Job nicht missen. Für ihn ist es ein Stück Freiheit, alleine draußen unterwegs zu sein. Das Fahrradfahren hat ihm sein Job bislang nicht madig gemacht. Am Wochenende macht der 42-Jährige auch privat Touren. Und unter der Woche gefällt es ihm, sich zwischendurch mit den Menschen auf seiner Route unterhalten zu können. „Bei einer Goldhochzeit wurde ich schon auf Kaffee und Kuchen eingeladen. ,Der Postbote gehört mit dazu’, haben sie gesagt“, erinnert sich Freihoff. „Dieses Zwischenmenschliche macht den Job so toll.“