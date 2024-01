Haus der Begnung in Wermelskirchen Bridge-Schnupperkurs mit ehemaligem Deutschen Meister

Und so erfahren sie, dass die grüne Tischdecke ihren Grund hat, weil auf ihr die Kartenfarben so gut zu erkennen sind. Und sie lernen, dass es beim Bridge nicht um Glück geht. „Man wird immer mit dem Spieler am nächsten Tisch verglichen, der genau die gleichen Karten hat, wie man selbst“, erklärt Glubrecht das Turnierspiel. Es gehe also nicht darum, ein gutes oder schlechtes Blatt zu haben – sondern das Beste aus jedem Blatt zu machen.