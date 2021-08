Sommerserenade im Kirchhof in Wermelskirchen : Ein Sommerabend mit den Brasshoppers

Sommerserenade im Kirchhof in Wermelskirchen

Wermelskirchen Unter freiem Himmel feierte die vierte Auflage der Sommerserenade einen Erfolg im Kirchhof. Die Brasshoppers Bigband begeisterte das Publikum.

Es endet mit einem kleinen Hüpfer. Ralf von Tegelen holt seine Musiker mit einer gekonnten Handbewegung zusammen, der letzte Ton klingt aus und der Dirigent der Brasshoppers Bigband hüpft energisch in die Luft. Während seine Musiker ein bisschen atemlos die Instrumente absetzen, landet von Tegelen wieder auf den Füßen.

Das Publikum jubelt und bedankt sich für rund 90 Minuten Feststimmung auf dem Kirchhof. Auch nach einem bunten Konzert wollen die Zuhörer die Brasshoppers nicht gehen lassen. „Wir haben nichts mehr“, sagt von Tegelen und erinnert an die vergangenen Monate, in denen die Brasshoppers vor den Computern miteinander probten. Pünktlich zum 30-jährigen Bestehen hat die Pandemie das Leben der Bigband auf den Kopf gestellt. Eines ist dann allerdings doch wie immer: der Jubel des Publikums.

Das Glück hat den Brasshoppers Samstagabend in die Karten gespielt: Zur vierten Sommerserenade, die die Kirchenmusik der Evangelischen Kirchengemeinde als Ersatz für das Zwölf-Stunden-Konzert ausrichtet, macht endlich der Sommer Station in Wermelskirchen. Das Konzert am Samstagabend kann unter freiem Himmel stattfinden. Und endlich kehrt diese besondere Sommerabendstimmung ein, die sich die Organisatoren für ihre Sommerserenaden gewünscht hatten. Die Kirchturmuhr schlägt, auf dem Grill brutzeln die Bratwürstchen und im Kirchhof harmonieren Gläserklingen und fröhliche Stimme – nächstes Wochenende ist übrigens Veronika Madler zu Gast.