Feuer in Wermelskirchen : Lebensgefährlich Verletzter bei Wohnungsbrand

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Nicolas Armer

Wermelskirchen Aus noch ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Sonntag in Wermelskirchen in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen.

Bei dem Brand einer Wohnung in Wermelskirchen ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Ob es sich um den 61-jährigen Bewohner handle, sei noch unklar, teilte die Polizei Bergisch Gladbach am Sonntag mit. In der Nacht war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen.

(chal/dpa)