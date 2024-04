Boulefreunde in Wermelskirchen Anfänger auf der Boule-Bahn willkommen

Gerade nimmt Christa Kaluscha eine der kleinen Kugeln zur Hand. „Ich habe das noch nie zuvor gemacht“, sagt sie. „Aber ich dachte: Ich probiere das mal aus.“ So richtig wolle es anfangs noch nicht klappen, stellt sie dann fest. Aber das ist an diesem sonnigen Morgen auch gar nicht so wichtig. Die Menschen kommen ins Gespräch, lassen sich von Matthias Pahl die Regeln erklären und starten erste eigene Versuche. „Deswegen ist ein Schnuppertag bei uns so schön“, sagt Pahl und lacht. „Hier können die Menschen sofort los spielen.“ Es gilt erst mal keine großen Techniken zu erlernen oder Theorie zu pauken.