Aus dem Polizeibericht in Wermelskirchen : Bootsschraube gestohlen, 29 Raser auf der L101

Diebe stahlen Getriebe, Antriebswelle und Schraube. Foto: Polizei

Wermelskirchen Für einen Wermelskirchener fiel der Bootsausflug am Feiertag ins Wasser: Unbekannte hatten in der Nacht zu Donnerstag Teile von seinem Motorboot abgebaut und gestohlen. Der Besitzer hatte das Boot laut Polizei am Mittwochnachmittag auf einem Grundstück an der Handelsstraße abgestellt; gegen 23.30 Uhr war das Boot noch unversehrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstagmorgen fehlten dann Getriebe, Antriebswelle und Schraube. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In Limmringhausen und Dreibäumen führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde am Feiertag gezielte Geschwindigkeitskontrollen durch. In Dreibäumen waren bei 19 Verstößen nur drei Kräder zu schnell. Es gab 15 Verwarngelder und vier Anzeigen – alles Autofahrer. Einer war 25 km/h zu schnell. In Limmringhausen auf der L 101 wurden zehn Verstöße geahndet, davon sieben Motorräder. In sieben Fällen blieb es beim Verwarnungsgeld, drei Fahrer erwarten eine Anzeige. Ein Krad war in geschlossener Ortschaft 27 km/h zu schnell.

(tei.-)