AJZ Bahndamm in Wermelskirchen : Bonner Szene ist neidisch auf das AJZ

Wermelskirchen Der Musiker Dominik Schetting gastiert gleich mit zwei Bands beim 30+2 Jahre Bahndamm-Festival“ in Wermelskirchen. Den 57-Jährigen verbindet eine lange Geschichte mit dem „heißesten Club der Stadt“.

Dominik Schetting stammt zwar aus Bonn, kennt den „heißesten Club der Stadt“ in Wermelskirchen dennoch in- und auswendig . Und das von allen Seiten: Denn der 57-Jährige spielte mit diversen Bands bereits zahlreiche Auftritte auf der Bahndamm-Bühne und stand noch häufiger im Publikum und feierte mit. „Ich bin mindestens schon 15 bis 20 Mal im Bahndamm aufgetreten, als Konzertbesucher war ich mindestens doppelt so oft da“, sagt Dominik Schetting, der auch beim anstehenden „30+2-Jubelfestival“ am Freitag, 19., und Samstag, 20. August, dabei sein wird. An beiden Tagen tritt er auf: Zuerst mit seiner Band „1982“, tags darauf mit der Formation „F*cking angry“. Damit nicht genug, sagt der Gitarrist: „Ich bleibe natürlich über das Wochenende in Wermelskirchen, um das 30-jährige Bestehen des Bahndamms in 2020 nachzufeiern und werde mir sicherlich einen Großteil der anderen Bands ansehen.“