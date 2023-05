DRK in Wermelskirchen Auszeichnung für bis zu 150 Blutspenden

Normalerweise finden die Ehrungen der Blutspender in Wermelskirchen immer im Rahmen der Blutspendetermine statt. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Ehrungen in den Jahren 2021 und 2022 nicht im gewohnten Rahmen stattfinden können. „Wir mussten aufpassen, dass bei den Terminen nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Bürgerzentrum waren. Daher haben wir das nicht mehr so gemacht“, sagte Tobias Koebke vom DRK-Ortsverein am Samstagnachmittag im großen Saal im Bürgerzentrum. Er sagte das vor allem den 20 Blutspendern, die zur Ehrung erschienen waren – eingeladen waren 58 Personen, die in den vergangenen zwei Jahren 25, 50, 75, 100, 125 und in zwei Fällen sogar 150 Mal ihr Blut gespendet hatten.