Reaktionen auf den Anschlag in Hanau : Nach Hanau sind Karnevalisten und Gemeinden fassungslos

Am Tatort in Hanau sind Blumen und Kerzen aufgestellt worden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Wermelskirchen Der Festausschuss verschärft die Sicherheitsmaßnahmen für „Wir unter uns“ – Gottesdienste im Zeichen der Trauer

(resa) Der Amoklauf in Hanau lag keine 24 Stunden zurück, da trafen sich in der Evangelischen Stadtkirche wie jeden Donnerstagabend die Menschen zum Internationalen Friedensgebet. „Es war eine große Fassungslosigkeit spürbar“, erzählt Pfarrerin Almuth Conrad. Tränen seien geflossen, Schweigen habe geherrscht. Und weil die Menschen betroffen seien und mitfühlen würden, wolle sie das Geschehen auch im Gottesdienst am morgigen Sonntag in Hünger aufgreifen. „Das Thema gehört auf jeden Fall in die Fürbitte“, sagt Almuth Conrad. Aber auch in der Begrüßung und ihrer Predigt wolle sie darauf eingehen. „Wir befinden uns im Einstieg zur Passionszeit“, sagt die Pfarrerin, „und da werden wir auch daran erinnert: Gerade dort, wo Unbegreifliches passiert, sind wir nicht von Gott verlassen. Da geht Jesus hin.“

Fassungslosigkeit herrscht unterdessen auch bei Pfarrer Michael Knab von der Katholischen Kirchengemeinde. „Wir werden auf jeden Fall für die Opfer und ihre Angehörigen beten“, sagt Knab. „In der Messe am Sonntag predige ich wie vorgesehen über die Feindesliebe.“ Dann wird er die Gemeinde auch daran erinnern, dass menschliche Kraft alleine nicht reiche. „Wir brauchen Gott in unserer Welt“, sagt Knab. Auch Pfarrer Manfred Jetter, der am Sonntag in der Stadtkirche einen besonderen Gottesdienst mit einem visuellen Schwerpunkt und den Konfirmanden feiert, will den Amoklauf in Hanau aufgreifen. „Diese Ereignisse müssen im Gottesdienst eine Rolle spielen“, sagt er, „weil sie uns alle angehen.“ Und trotzdem: Lachen sei auch am Sonntag erlaubt. „Wir wollen diesen Spannungsbogen aushalten zwischen der Freude, die wir als Christen empfinden dürfen, und dem Leid in der Welt.“

Auch die Karnevalisten in Dabringhausen haben sich entschieden, trotz der Ereignisse in Hanau zu feiern – bei „Wir unter uns“ am Samstag und beim Rosenmontagszug. „Wir haben im Festausschuss darüber gesprochen“, berichtet Vorsitzender Peter Eickhoff. Dabei sei es vor allem um die Sicherheit gegangen. Für die Sitzung hat der Festausschuss nun das Sicherheitspersonal aufgestockt – Taschen werden kontrolliert. „Wir werden zu Beginn der Veranstaltung an Hanau erinnert“, sagt Eickhoff. Beim Rosenmontagszug setzt der Festausschuss wie in den vergangenen Jahren auf die gute Zusammenarbeit mit Polizei und Ordnungsamt. „Wir haben aber auch die Altstadtgarde und die Festausschussmitglieder darauf hingewiesen, die Augen offen zu halten“, sagt Eickhoff. Mehr könne man nun nicht tun und deswegen habe er beim Feiern auch kein mulmiges Gefühl im Bauch.