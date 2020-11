Blumenampeln in Wermelskirchen : Blumenampeln – Stadt wird 2021 wieder bunt

Prächtig blühen die Blumen in den Ampeln in der Innenstadt. Welche Farben sie 2021 haben sollen, wurde noch nicht entschieden. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Die Blumenampeln haben eine „umwerfende Resonanz“ der Bürger erfahren, erklärt der Marketingverein. Nun soll es auch im kommenden Jahr in der Innenstadt wieder blühen.

Ein Grund zur Vorfreude für die Wermelskirchener im tristen November: Die Blumenampeln, die von Mai bis Oktober an zahlreichen Laternen in der Innenstadt für ein fröhliches Ambiente sorgten, sollen 2021 wieder aufgehangen werden. Sie hätten sich laut des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) enormer Beliebtheit erfreuten. „Es kamen oft Leute zu uns ins Büro und haben davon geschwärmt. Die Resonanz der Bürger war umwerfend,“ sagt Sylvia Mundstock vom WiW. „Wir wollen die Aktion nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen.“

Es gebe bereits zehn positive Rückmeldungen von Sponsoren. „Wir haben zunächst eine Abfrage bei denen gemacht, die schon eine Ampel gesponsert haben“, sagt Mundstock. Gerne würde der Marketingverein den Kreis der Blumen-Paten noch erweitern. „Unser Ziel ist es, 2021 nicht nur 30, sondern sogar 40 Laternen zum Erblühen zu bringen“, sagt der WiW-Vorsitzende André Frowein. Diese sollen wie auch in diesem Jahr wieder auf den drei Hauptstraßen in der Wermelskirchener Innenstadt erblühen, wenn möglich auch auf der Eich. Das hänge aber von der Zahl der Sponsoren ab, sagt Mundstock. „Wir sind aber guter Dinge.“

Und es ist gibt eine weitere gute Nachricht: Der Marketingverein konnte den Preis für eine Blumen-Patenschaft senken. Eine Ampel für eine Saison kostet nun 249 Euro. „Die im Preis enthaltenen Leistungen umfassen das regelmäßige Gießen und Pflegen der Pflanzen sowie den Austausch der Töpfe bei Schädlingsbefall oder Vandalismus“, so Frowein. Wie auch in diesem Jahr soll sich wieder ein Blumenhändler aus den Niederlanden um die Pflege kümmern. Mundstock betont, dass der Händler nicht nur nach Wermelskirchen komme, er habe auch andere Kunden im Umkreis. Er reise also nicht einmal die Woche aus den Niederlanden an, nur um die Blumen zu gießen, wie es oft heiße. Der Marketingverein habe vorher auch „sämtliche potentielle Anbieter im Kreis“ angefragt. Doch die Logistik und den Aufwand konnte kein Geschäft in der Umgebung leisten. „Und der hat das auch super gemacht“, sagt Mundstock.