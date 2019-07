Verkehrs- und Verschönerungsverein Dhünn : Blütenpracht des VVV erfreut das Auge und die Bienen

So wie hier an der Wupperverband-Kläranlage in Pilghausen hat der Dhünner VVV an insgesamt zwölf markanten Stellen Wildblumenbeete ausgesät. Foto: Stephan Singer

Dhünn An zwölf markanten Stellen mit vielen Passanten hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein Dhünn Blumenbeete ausgesät. Die Farbenpracht trotzt erfolgreich den warmen Temperaturen.

Die Saat ist im wörtlichen Sinn aufgegangen. Beispielsweise an der Kreuzung Sonne, an der Kläranlage Dhünn des Wupperverbandes in Pilghausen und an zehn weiteren markanten Plätzen mit vielen Passanten wie an Wanderwegen hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) Dhünn Wildblumenwiesen gesät, die zurzeit in voller Pracht ein buntes Farbenmeer erstrahlen lassen.