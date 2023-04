Kultur in Wermelskirchen Bluesrock sorgt für Glücksmomente im Eifgen

Es ist ein Doppelpack, das man sich schöner nicht wünschen kann, zumindest für die, die auf handgemachten, kernigen Bluesrock stehen. Samstagabend sind zwei Bands aus Schweden und den Niederlanden zu Gast im Haus Eifgen: Die Patrik Jansson Band um den namensgebenden Sänger und Gitarristen aus Schweden spielt eines ihrer nur zwei Deutschland-Konzerte der aktuellen Tour in Wermelskirchen. Und das macht das Quartett mit Bass, Gitarre, Schlagzeug und Orgel mit spürbarer Leidenschaft und Lust am Spiel, was sich sofort aufs Publikum überträgt. Knallige Songs wie „Can‘t Get You Out Of My Head“ oder „One More Broken Heart“ sorgen für satten Rock und enorm bluesigen Sound.