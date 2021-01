Stadt Wermelskirchen bleibt hart : Rechtsstreit wird 2021 weitergehen

Wermelskirchen Der Konfrontationskurs zwischen der Stadt als Eigentümer des Anwesens Eifgen 8 und 9 sowie Juan Manuel Herrera Luzon als Mieter wird in diesem Jahr weitergehen.

Der Konfrontationskurs zwischen der Stadt als Eigentümer des Anwesens Eifgen 8 und 9 sowie Juan Manuel Herrera Luzon als Mieter wird in diesem Jahr weitergehen. Der Schmied mit spanischen Wurzeln hält an seiner Absicht fest, im Eifgental wohnen und arbeiten zu wollen. Die Stadtverwaltung will das Mietverhältnis auflösen, schlicht: Den Mieter loswerden. Eine Räumungsklage konnte Juan Luzon vor dem Amtsgericht in Wermelskirchen abwenden, das Gericht folgte der Argumentation der Stadtverwaltung nicht (wir berichteten). Seither schwelt der Streit weiter – der Schmied spricht gar davon, dass sein Vermieter ihn „herausmobben“ wolle.

Juan Luzon ist Mieter des Anwesens Eifgen 8 und 9. Die Stadtverwaltung möchte auf Basis eines Gutachtens die Gebäude und das Grundstück für 180.000 Euro verkaufen. Juan Luzon hat in der Vergangenheit mehrfach seine Bereitschaft zum Kauf signalisiert, möchte jedoch weniger zahlen. Wohnhaus und Schmiede sind um 1900 gebaut worden und stehen unter Denkmalschutz. An „fünf Fingern abzählen“ lässt sich, dass der Verkauf an einen Investor, der das Areal entwickeln möchte, ohne Mieter „als Klotz am Bein“ leichter fallen dürfte. Denn, so viel ist inzwischen durchgesickert: Die Stadt möchte dort mit einem auswärtigen Investor einen gastronomischen Betrieb ansiedeln.