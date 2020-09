Vandalismus in Wermelskirchen : Bleeks Plakatköpfe hinter Scheibenwischer geklemmt

Unbekannte haben die abgeschnittenen Bleek-Köpfe hinter die Wischer gesteckt. Foto: Teifel Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Fast zwei Drittel der Konturschnitte von Bürgermeister-Kandidat Rainer Bleek wurden zerstört – den meisten wurde der Kopf abgeschnitten oder abgeknickt. Acht dieser Köpfe sind jetzt wieder aufgetaucht.

(tei.-) Der Vandalismus quer durch alle Parteien nimmt immer größere Ausmaße an– die Chance, die Vandalen zu erwischen, sind gering. Jetzt sind auf jeden Fall acht Köpfe von Rainer Bleeks Konturschnitten aufgetaucht. Sechs steckten am Donnerstagmorgen noch hinter den Scheibenwischern von Fahrzeugen eines Autohändlers am Busbahnhof; zwei hatte der Händler von innen in sein Verkaufshaus geklebt.

Rainer Bleek war am Mittwochabend aufmerksam gemacht worden, dass Plakatköpfe an den ausgestellten Autos aufgetaucht waren. Er schaute sich das noch am Abend an, rief die Polizei an und stellte Strafanzeige. „Normalerweise macht eine Strafanzeige bei Vandalismus keinen Sinn.“ Aber hier erhofft er sich Erkenntnisse. 35 dieser Konturschnitte hatte er aufgestellt, etwa zwei Drittel waren beschädigt worden. Der Schaden: etwa 250 Euro. Die Bezirksbeamten sicherten vor Ort die Plakatteile