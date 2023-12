Kultur in Wermelskirchen Bissiges Kabarett von der Fensterbank

Und in der Tat: Im weiteren Verlauf geht es doch etwas fröhlicher zu. Zumindest einigermaßen. Denn das real-fiktive Paar mit dem erhöhten Redebedarf breitet das (Neu-)Leben auf dem Dorf in Niedersachsen und das Eheleben lustvoll vor dem gut gelaunten Publikum aus. Da geht’s etwa um das Thema Platz. „Wir haben jetzt eine Garage. Da kann ich alles unterbringen, was ich auf dem Sperrmüll gefunden habe“, sagt Friedolin Müller. Seine Frau ergänzt: „Wenn man mehr Stühle besitzt, als man Leute kennt, die darauf sitzen können, was ist man dann? Gastronom.“ Dafür versuche sie, so er, alles, was sie in ihren Landlust-Heften findet, umzusetzen. Kein Wunder. „Landluft ist im Grunde ein Pornoheft für Frauen – nur, dass das Playmate des Monats ein Kürbis ist“, sagt Friedolin Müller.