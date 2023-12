Kabarett in Wermelskirchen Bissige Satire in sympathischer Verpackung

Man kennt ihn aus der „Heute Show“ und als Moderator der Satire-Sendung „extra 3“ – den bitterbösen Kabarettisten mit der sanfen Stimme, Christian Ehring. Am Samstagabend war er mit seinem neuen Bühnenprogramm „Stand jetzt“ in der sehr gut besuchten Kattwinkelschen Fabrik zu Gast. Und wer ihn schon mal über diese und jene Absurdität des Lebens hatte sinnieren hören, der wusste, dass Christian Ehring seine Spitzen auf eine gepflegte Art und Weise präsentieren kann. Mögen die Inhalte noch so drastisch sein, so ist die Verpackung doch wohlig warm. Und drastische Momente gibt es in dem Programm so einige – denn „Stand jetzt ist die Welt zum Untergang verurteilt“, urteilt Ehring.