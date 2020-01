Kostenpflichtiger Inhalt: Mangel in Wermelskirchen : Mehr als 800 Wohnungen bis 2030

Stadtnah gelegen: Die Bauträger und Immobilien KG Hoch 3 baute nahe der B 51 Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswohnungen. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen Es fehlen in den nächsten zehn Jahre 400 Wohneinheiten. Will die Stadt wachsen, ist es das Doppelte. Mit Hilfe des Konzepts „Kommunales Baulandmanagement“ sollen Bauland mobilisiert und Eigentümer an den Kosten beteiligt werden.