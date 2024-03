Haus Eifgen in Wermelskirchen Krachender Ausflug in den Blues mit Bill Baum und den „Bluesbenders“

Manchmal legte Uwe Placke seine Mundharmonika auch zur Seite und schnappte sich die zweite Gitarre, und dann wurde in bester „Howlin‘-Wolf“-Manier losgerockt. Das klang dann durchaus wieder genauso international, wie man es wohl gerne hätte, Bonn am Rhein verwandelte sich in New Orleans in Louisiana oder Memphis in Tennessee – und die vier Musiker schafften es spielerisch, diese Roots, die in den nordamerikanischen Südstaaten seinerzeit die Entwicklung des Bluesrocks nach Wermelskirchen zu bringen. Das kam beim Publikum bestens an, das sich dem energischen Rhythmus hingab, was sich in Mitklatschen und Mitswingen äußerte. Und nicht zuletzt in des Musikers liebster Währung – kräftigem Applaus.