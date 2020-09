Bildung in Wermelskirchen : Sekundarschule arbeitet mit Naturprofis

Bildung in Wermelskirchen

Wermelskirchen Als erste Schule im Kreis hat die Sekundarschule eine Kooperation mit der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft geschlossen.

Unter dem Binokular liegt eine weiße Feder. Konzentriert dreht ein Siebtklässler an dem Rad des besonderen Mikroskops, bis er die Vogelfeder mit ihren Strukturen klar erkennen kann. „Krass, sieht jetzt gar nicht mehr aus wie eine Feder“, sagt er.

Mareike Janssen kennt diese Überraschungsmomente, in denen Schüler der Natur mit einem neuen Blick auf die Schliche kommen. Die Referentin für Umweltbildung bei der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft (BAK) begleitet Schüler regelmäßig in die heimischen Wälder, macht sich auf die Suche nach Tierspuren und Pflanzen, nimmt mit den Jugendlichen die Erde unter die Lupe – im wahren Sinne des Wortes. Seit diesem Jahr arbeitet sie auch mit der Sekundarschule in Wermelskirchen zusammen. Zum ersten Mal schließt die BAK einen Kooperationsvertrag mit einer Schule – und setzt damit auf eine kontinuierliche Begleitung des Schulalltags. „Das ist für uns ein starkes Signal Richtung Zukunft“, sagt Christine Wosnitza, BAK-Projektleiterin im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung.