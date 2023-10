BGV Wermelskirchen Neuer Bildkalender mit tollen Geschichten über heimische Gasthäuser

Seit 60 Jahren treffen sich die Menschen in den Räumen von Conrad Wild bereits zum Kaffeetrinken und Billard spielen. Aber die Zeiten haben sich geändert. Ein neues Haus ist geplant. Und nun ist also der Fotograf gekommen, um die Erinnerung an das alte Haus am Markt festzuhalten – und damit auch an all die Menschen, die in diesen Jahren rund um den alten Mittelpunkt der Stadt leben. Ein Jahr später wird das Gebäude abgerissen. Aber an diesem Tag entsteht ein Foto für die Geschichtsbücher.