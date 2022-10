Autonomes Jugendzentrum in Wermelskirchen : AJZ zieht Bilanz zum Bahndamm-Festival – „Ein Traum“

Wermelskirchen Der Betreiberverein des AJZ wählt einen neuen Vorstand. Die Jugendinitiative Wermelskirchen reagiert mit Preiserhöhungen auf den Anstieg der Energiekosten und arbeitet an Energiesparkonzepten.

Auch wenn der Vorverkauf, wie derzeit häufig, schwächelte, ist das Jubiläumsfestival „30+2 Jahre“ des Autonomen Jugendzentrums (AJZ) gut gelaufen. Rund 1000 Besucher kamen an den zwei Tagen, 89 ehrenamtliche Helfer und neun Band-Betreuer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Genauso hat es finanziell gepasst: Rund 30.000 Euro sprudelten an Eintrittsgeldern in die Kasse, demgegenüber standen etwa 35.000 Euro an Kosten. Die Differenz sei mit den Einnahmen aus dem Getränkeverkauf zu kompensieren, so dass sogar noch „ein wenig“ übrig bleibt, bilanzierte Frank Kaluscha, bei der Jugendinitiative als Betreiberverein des Bahndamms zuständig für die Kassenführung, auf der Hauptversammlung vor 37 Anwesenden.