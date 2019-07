Vier bergische Rockmusiker übernehmen Botschafter“-Rolle : „Big Stroke“ tritt beim Europafest in Loches auf

Wermelskirchen Das Alternative Rock- und Punk-Quartett ist für den Städtepartnerschaftsverein Wermelskirchen als „Botschafter“ unterwegs.

Ob sie denn nun aus Wermelskirchen oder Hückeswagen stammen, darauf wollen sich die vier Musiker der Band „Big Stroke“ gar nicht genau festlegen. Die Verortung ihres Proberaums in der Hofschaft Funkenhausen spricht für Wermelskirchens Nachbarstadt. Das „Big Stroke“-Quartett beharrt jedoch: „Wir sind eine bergische Band.“ Und in diesem Bewusstsein brechen Daniel Zielke (gebürtig aus Hückeswagen), Jan Becker, Philipp Wüster (beide Hückeswagen) und der Dabringhausener Daniel Steiner am Donnerstag, 11. Juli, zu einer viertägigen Reise nach Frankreich auf. Sie sind dann für den Städtepartnerschaftsverein Wermelskirchen/Loches unterwegs, absolvieren am Wochenende zwei Auftritte – einen in Loches und einen beim „Europafest“ in der Region Centre-Val de Loire, an dem sich unter anderem Künstler, Tanz- und Musikgruppen aus ganz Europa auf Einladung von Städten, Regionen sowie Vereinen beteiligen.