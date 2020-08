Konzerte in Wermelskirchen : Gelungenes Blues-Jazz-Wochenende im Haus Eifgen

Wermelskirchen Am Freitag spielte das Blue George Trio melancholisch-groovigen Blues mit Jazz-Einflüssen, das restliche Wochenende gehörte den Wasserfuhr-Brüdern aus Hückeswagen.

Der Samstag und der Sonntagvormittag standen dann ganz im Zeichen der Hückeswagener Jazz-Brüder Julian und Roman Wasserfuhr. Die lieferten mit gleich drei Auftritten – samstags um 16 und 19 Uhr sowie Sonntagvormittag in der humorvollen Frühschoppen-Variante als die „Die Klinikkrainer“ – das extradicke Jazz-Paket ab. Dabei war es am Samstagmorgen noch gar nicht absehbar, dass es trocken bleiben würde. „Ich bin zum Regen aufgewacht, ungefähr zu der Zeit, als der Flügel angeliefert wurde“, sagte Michael Dierks lachend. Am Nachmittag war davon nichts mehr zu sehen. Und auch am Abend lachte die Sonne vom Himmel, als das Jazz-Quartett mit dem Oldie „St. James‘ Infirmary“ in das Programm einstieg.

Abseits davon servierten die vier Musiker ihrem Publikum bisweilen auch nicht ganz so leichte Kost. Etwa mit einer sperrig-wüsten Version des Sting-Hits „Englishman In New York“, dessen Solo-Mittelteil einen Julian Wasserfuhr an der Trompete zeigte, der sich in mit Hall überladene Stakkato-Experimente ergab und sich dabei derart verausgabte, dass sein Kopf am Ende hochrot war. Überhaupt war das Stück nur noch an der bisweilen eingebauten Strophenmelodie zu erkennen, die schiere Lust an der Improvisation und dem Spiel auf der Bühne hatte sich bei den vier Musikern in den vergangenen Monaten offensichtlich extrem angestaut.